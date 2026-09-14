بذور القرع.. فوائد صحية تجعلها إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي

تُعد بذور القرع أو اليقطين من البذور الغنية بالعناصر الغذائية، وهي بذور صغيرة مسطحة قد تكون خضراء أو بيضاء، توجد داخل ثمرة القرع. وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها تحتوي على مجموعة من المعادن والمركبات النباتية التي قد توفر فوائد صحية عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

واستخدمت بذور القرع منذ قرون في العديد من الثقافات كغذاء، كما ارتبط استخدامها ببعض الممارسات التقليدية. وفي السنوات الأخيرة، ازدادت شعبيتها كوجبة خفيفة ومصدر نباتي للعناصر الغذائية، ويمكن تناولها نيئة أو محمصة وإضافتها إلى السلطات والأطعمة المختلفة.

أبرز الفوائد الصحية لبذور القرع

1. قد تساعد في تقليل الالتهاب

تحتوي بذور القرع على مجموعة من مضادات الأكسدة والمعادن، من بينها المغنيسيوم والزنك والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم، وهي عناصر تؤدي أدوارًا مهمة في وظائف الجسم.

كما تحتوي على مركبات نباتية قد تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما قد يجعلها جزءًا مفيدًا من نظام غذائي صحي، خصوصًا مع تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

2. دعم صحة البروستاتا

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات النباتية والعناصر الغذائية الموجودة في بذور القرع قد تكون مفيدة لصحة البروستاتا.

وتبحث دراسات أخرى في إمكانية ارتباط تناول بذور القرع أو مكوناتها بتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بمشكلات البروستاتا، إلا أن ذلك لا يعني أنها وسيلة للوقاية من الأورام أو علاجها.

3. قد توفر فوائد لصحة النساء

تشير بعض الأبحاث إلى احتمال وجود دور لمركبات موجودة في بذور القرع في دعم صحة النساء، بما في ذلك دراسة علاقتها ببعض عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

ومع ذلك، لا تزال الأدلة غير كافية لاعتبار بذور القرع علاجًا أو وسيلة مؤكدة للوقاية من السرطان، وتبقى جزءًا من نظام غذائي متوازن لا بديلًا عن الفحوصات الطبية أو العلاج الموصوف.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات