راموس في طريقه لأحد الأندية الإنجليزية

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية أن نادي أستون فيلا دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر، مع اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويأتي تحرك النادي الإنجليزي في ظل أزمة دفاعية، بعدما تعرض باو توريس لإصابة عضلية، فيما تلقى الفريق ضربة أخرى بإصابة إيان ماتسن، وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة.

وبحسب التقرير، يستعد أستون فيلا لإجراء الفحوصات الطبية لراموس الأسبوع المقبل، في حال اكتملت إجراءات الاتفاق.

ويمثل انتقال راموس إلى أستون فيلا تجربة جديدة تمامًا لقائد ريال مدريد وإسبانيا السابق، الذي لم يسبق له خوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات