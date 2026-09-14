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مصير كورتوا مع نادي ريال مدريد

14 سبتمبر 2026 . الساعة 15:22 بتوقيت القدس
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مصير كورتوا مع نادي ريال مدريد
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يقترب نادي ريال مدريد من حسم تجديد عقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا حتى صيف عام 2028، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية حديثة. 

وبحسب التقارير، فإن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، وسط رغبة مشتركة في استمرار الحارس البلجيكي داخل قلعة سانتياغو برنابيو لسنوات إضافية.

ويأتي قرار ريال مدريد في ظل المكانة الكبيرة التي يحتلها كورتوا داخل الفريق، بعدما أثبت مجددًا قيمته الفنية، وكان حاسمًا في العديد من المباريات، وآخرها أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، حيث قدم أداءً لافتًا وساهم في انتصار الملكي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#ريال مدريد #رياضة #كورتوا

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