دولة خليجية تستضيف كأس السوبر السعودي 2026 

متابعة/ فلسطين أون لاين:

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا إقامة النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي 2026-2027 في دولة الكويت، خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026، على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة أندية، وهي:( النصر، الأهلي، القادسية، الخلود).

وتُقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 19 و20 ديسمبر، فيما تُلعب المباراة النهائية يوم 23 ديسمبر.

ويأتي نقل البطولة إلى الكويت في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الجماهيري والتجاري لكأس السوبر السعودي على المستوى الخليجي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات