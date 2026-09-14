فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تضييق الاحتلال على إدخال السلع يفاقم أزمة الفحم في قطاع غزة

شهيد وإصابات بنيران وقصف الاحتلال على غزة

الشيخ رائد صلاح يدعو للتمسك بالهوية الفلسطينية وتعزيز الرباط في الأقصى

من البيت إلى الخيمة.. نساء نازحات يتسلحن بالوعي لمواجهة الأوبئة

إعلام الأسرى: تعذيب واستهداف جنسي بحق أسرى غزة في سجن الرملة

أحمد ومحمد الشرباصي.. شقيقان حملا مسؤولية عائلتهما فأثقلتهما إصابات الحرب

قناة إسرائيلية: السجن حتى 10 سنوات في أوروبا للتجارة مع المستوطنات

عبد المجيد: وضوح الرؤية والالتزام بالثوابت أساس المسار الوطني

الحوثيون يعلنون مهاجمة قاعدة جوية سعودية بعشرات الصواريخ والمسيّرات

الحرب على إيران تضرب شرايين التجارة والطاقة.. النفط والتجارة أمام فاتورة باهظة

تضييق الاحتلال على إدخال السلع يفاقم أزمة الفحم في قطاع غزة

14 سبتمبر 2026 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
...
تضييق الاحتلال على إدخال السلع يفاقم أزمة الفحم في قطاع غزة

تشهد أسواق قطاع غزة اختفاءً شبه تام لمادة الفحم، إثر تضييق سلطات الاحتلال على إدخال السلع إلى القطاع ومنع إدخال الفحم، في خطوة جديدة تفرض مزيدًا من القيود على نوعية وكميات السلع المسموح بدخولها إلى غزة.

وأدى منع إدخال الفحم إلى ارتفاع حاد في أسعاره، إذ قفز سعر الكيلوغرام الواحد من نحو 15 شيكلًا إلى أكثر من 60 شيكلًا، ما أدى إلى تراجع المخزون وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.

وانعكست الأزمة بصورة مباشرة على المطاعم والفنادق ومحال بيع المأكولات، ولا سيما المنشآت التي تعتمد على الفحم في إعداد المشاوي، حيث اضطرت منشآت إلى تقليص ساعات وأيام عملها، فيما توقفت أخرى عن تقديم بعض الأصناف أو أغلقت أبوابها مؤقتًا.

وتزامن ذلك مع تحذيرات من تفاقم أزمة الاحتكار في سوق الفحم، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ونقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود والنقل، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للسكان.

كما ارتفعت تكلفة البدائل المحلية، إذ قفز سعر طن الحطب من نحو 4 آلاف إلى 7 آلاف شيكل، في حين لا ينتج الطن سوى نحو 180 كيلوغرامًا من الفحم، ما يجعل الاعتماد على الإنتاج المحلي بديلًا محدودًا ومرتفع التكلفة.

وتكشف أزمة الفحم عن تأثير القيود المفروضة على حركة السلع إلى قطاع غزة، إذ يؤدي منع إدخال سلعة أو تقييد كمياتها إلى نقص سريع في المعروض، يتبعه ارتفاع في الأسعار ومضاربات في السوق، قبل أن تمتد تداعياته إلى قطاعات الإنتاج والخدمات والمستهلكين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار سياسة الاحتلال في تشديد القيود على إدخال السلع والمواد إلى قطاع غزة، بما يفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية ويزيد من صعوبة حصول السكان والمنشآت على احتياجاتهم الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#بضائع #الاحتلال #تضييق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة