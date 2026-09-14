الذهب يتراجع بفعل مخاوف من التضخم المرتبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4327.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل انخفاضا لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4368.60 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 بالمئة تقريبا رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في 15و16 سبتمبر أيلول، مقارنة مع 67 بالمئة تقريبا قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع الماضي.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر آب/ أغسطس، في حين سجل أحد المقاييس الرئيسية للتضخم الأساسي أكبر زيادة له خلال أربعة أشهر، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة الاثنين بعد أن أدت الضربات الجديدة التي شنها الحوثيون على السعودية والهجمات الإيرانية على ‌السفن في الخليج إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إغلاق خط أنابيب نفط سعودي رئيسي.

وتتعثر المساعي الدبلوماسية في الشرق الأوسط ‌على ما يبدو بعد تأجيل اجتماع بين إيران ودول خليجية أخرى.

وقال بنك غولدمان ساكس يوم الجمعة إنه لا يزال يرى مخاطر صعودية لتوقعاته بأن يصل سعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أنه يتوقع أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 63.75 دولار للأوقية الاثنين، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1782.50 دولار، ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1290.36 دولار.

المصدر / وكالات