الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية فوق مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأنه أسقط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز “MQ-1” فوق مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري، نقلته وكالة “فارس” للأنباء.

وأفاد البيان بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت طائرة مسيّرة فوق مضيق هرمز، قبل أن تستهدفها وتسقطها.

والطائرة المسيّرة من طراز “MQ-1” صُنعت في الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن الماضي، وصُممت في البداية لأغراض المراقبة والاستطلاع المتقدم، قبل تزويدها لاحقاً بكاميرات وصواريخ جديدة.

وشنت الولايات المتحدة هجمات عسكرية على مواقع في إيران في الآونة الأخيرة، في ظل انسداد مسار المفاوضات بينهما، جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع. وردت طهران بتنفيذ هجمات استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربًا على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

المصدر / وكالات