"حماس" تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد في الأقصى

حذرت حركة حماس، اليوم الإثنين، من تصاعد اقتحامات المستوطنين وطقوسهم التلمودية في المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية، معتبرة ذلك محاولة خطيرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض واقع جديد داخل المسجد.

وقالت الحركة، في بيان، إن سلطات الاحتلال وجماعات "الهيكل" تستغل موسم الأعياد لحشد اقتحامات واسعة وتنظيم طقوس تلمودية علنية وجماعية في باحات الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال وغطاء سياسي من حكومته، بهدف إحداث تغييرات جوهرية في الوضع القائم.

وأكدت أن ما يجري تجاوز مرحلة الاقتحامات العابرة إلى مسار متدرج يشمل أداء الصلوات والسجود والنفخ في البوق والغناء والرقص وقراءة النصوص الدينية وإدخال القرابين، وصولًا إلى مشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست ومحاولات تكريس الصلاة اليهودية العلنية داخل المسجد.

وأشارت حماس إلى أن هذا التصعيد يأتي امتدادًا لارتفاع أعداد المستوطنين المقتحمين واتساع نطاق الطقوس والانتهاكات خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن جماعات "الهيكل"، برعاية حكومة الاحتلال، تسعى للانتقال من فرض الاقتحامات إلى تكريس واقع ديني وسياسي جديد يستهدف الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى.

وحذرت من استغلال موسم الأعياد الجاري لتشديد القيود على دخول المصلين وإبعاد المرابطين والمرابطات، بما يمهد لاقتحامات أكبر وطقوس أكثر علنية وتنظيمًا.

وشددت الحركة على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، مسجد إسلامي خالص، مؤكدة رفضها إجراءات الاحتلال ومحاولاته فرض أمر واقع جديد فيه، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفته بالعدوان على المقدسات.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما أهل القدس والداخل المحتل، إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وتعزيز الوجود الفلسطيني في القدس والتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين.

كما طالبت الحكومات والشعوب العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى ومساندة أهالي القدس، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على وقف الانتهاكات ومنع فرض وقائع جديدة داخل المسجد.

ويأتي بيان الحركة بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية الذي يشهد عادة تشديدًا للإجراءات الإسرائيلية في القدس وتصاعدًا في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين