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"الصحة": شهيدان و25 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

14 سبتمبر 2026 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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شهيدان و25 إصابة خلال 24 ساعة في غزة "صورة أرشيفية"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصلوا إلى مستشفيات القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم حتى لحظة صدور البيان.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1,372 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,659 إصابة، إلى جانب انتشال 831 جثمانًا.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,786 شهيدًا و174,771 إصابة، وفق وزارة الصحة.

ولا تزال أعداد من الضحايا مفقودة أو عالقة تحت الأنقاض، في ظل صعوبة عمليات البحث والانتشال جراء الأوضاع الميدانية والقيود التي تواجهها طواقم الإنقاذ والإسعاف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

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