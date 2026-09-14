قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات والآليات العسكرية والزوارق الحربية في مناطق متفرقة شمالي القطاع وجنوبه.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، فيما قصفت المدفعية المتمركزة شرقي المدينة مناطق غربي مدينة رفح.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه المناطق الغربية لسواحل رفح وخانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي شمال القطاع أيضًا، أطلقت آليات ومسيرات الاحتلال النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا.

المصدر / فلسطين أون لاين