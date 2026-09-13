ميزة جديدة في "إنستغرام".. تحكم أكبر بما يظهر على صفحتك

أطلق تطبيق إنستغرام ميزة جديدة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في المحتوى الظاهر على صفحاتهم الشخصية، إذ تتيح لهم إضافة المنشورات التي تمت الإشارة إليهم فيها إلى شبكة الملف الشخصي الرئيسية، إلى جانب المنشورات التي نشروها بأنفسهم.

وبدأت المنصة طرح الميزة في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أنها تستهدف خصوصًا الصور الجماعية والمنشورات التعاونية والذكريات التي يظهر فيها المستخدم.

وكانت المنشورات التي يُشار فيها إلى المستخدم تظهر ضمن تبويب منفصل مخصص للمنشورات المشار إليها، لكن التحديث الجديد يتيح اختيار بعضها وإضافتها إلى الشبكة الرئيسية للملف الشخصي.

ولا يعني ذلك نقل المنشور أو إنشاء نسخة جديدة منه، إذ يبقى المحتوى الأصلي موجودًا في حساب صاحبه، مع استمرار ارتباطه بحسابه الأصلي، كما يمكن للمستخدم إزالة المنشور من شبكته لاحقًا دون حذفه من الحساب الذي نشره أو من تبويب المنشورات التي أُشير إليه فيها.

3 طرق لإضافة المنشورات

يمكن للمستخدم إضافة المنشور المشار إليه إلى شبكة ملفه الشخصي بثلاث طرق؛ الأولى من خلال إشعار الرسائل المباشرة الذي يصله عند الإشارة إليه في منشور، والثانية عبر فتح المنشور والضغط على قائمة الخيارات ثم اختيار إضافته إلى شبكة الملف الشخصي.

أما الطريقة الثالثة، فتتم من خلال تبويب المنشورات التي أُشير إلى المستخدم فيها، ثم الضغط مطولًا على المنشور واختيار إضافته إلى الشبكة الرئيسية.

وتغني الميزة بذلك عن حفظ الصور أو مقاطع الفيديو وإعادة رفعها كمنشورات جديدة منفصلة عن المحتوى الأصلي.

اختيار المحتوى الظاهر

لا تُضاف المنشورات التي يُشار فيها إلى المستخدم تلقائيًا إلى صفحته الرئيسية، بل يختار بنفسه المحتوى الذي يرغب في إبرازه ضمن شبكة ملفه الشخصي.

وتتيح هذه الخاصية للمستخدمين تنظيم واجهة صفحاتهم، خصوصًا أن تبويب الإشارات قد يضم عددًا كبيرًا من الصور والمنشورات التي لا يرغبون في ظهورها ضمن الشبكة الرئيسية.

كما أن إضافة منشور شخص آخر لا تمنح المستخدم ملكية الصورة أو الفيديو، ولا تغيّر الحساب الذي نشر المحتوى في الأصل.

وتبرز أهمية الميزة خصوصًا في الصور الجماعية والمناسبات والرحلات، إذ يمكن للمشاركين الذين تمت الإشارة إليهم في صورة واحدة إضافتها إلى صفحاتهم دون الحاجة إلى إعادة نشرها.

وتفيد كذلك صناع المحتوى المشاركين في إنتاج منشورات مشتركة، إذ تتيح لهم إبراز المحتوى نفسه على صفحاتهم دون إنشاء نسخ منفصلة منه.

وتأتي الميزة ضمن توجه أوسع لدى إنستغرام لمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في طريقة تنظيم صفحاتهم، بعدما أطلقت المنصة خلال العام الجاري أدوات تتيح إعادة ترتيب المنشورات داخل شبكة الملف الشخصي.

وبذلك تمنح الميزة الجديدة المستخدم مرونة أكبر في اختيار المحتوى الذي يظهر في واجهة صفحته، مع الإبقاء على المنشور الأصلي وحسابه وملكيته كما هي.

المصدر / الجزيرة