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صبري: اقتحامات الأقصى مخطط تدريجي لفرض "السيادة"

13 سبتمبر 2026 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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هذه الإجراءات تستهدف تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى وصولًا إلى فرض "السيادة" الإسرائيلية عليه (أرشيفية)

حذّر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من أن الاقتحامات والاستباحات المتواصلة للمسجد تأتي ضمن مخطط إسرائيلي تدريجي يهدف إلى فرض "الهيمنة والسيادة" عليه، وانتزاع صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في إدارته.

وقال الشيخ صبري، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هذه الإجراءات تستهدف تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى، وصولًا إلى فرض "السيادة" الإسرائيلية عليه، محذرًا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات.

وأكد أن الاقتحامات المتكررة وما يرافقها من ممارسات داخل المسجد الأقصى ليست أحداثًا منفصلة، وإنما تأتي في إطار خطوات متدرجة تسعى من خلالها سلطات الاحتلال إلى تكريس واقع جديد في المسجد، وتقويض دور الأوقاف الإسلامية في إدارته.

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو حق خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير وضعه القائم أو المساس بصلاحيات الأوقاف تمثل اعتداءً على هذا الحق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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