آيفون ديو القابل للطي.. 3 أسباب قد تدفعك للتراجع عن شرائه

كشفت "أبل" عن آيفون ديو خلال فعالية "Surprise and Shine"، كأول آيفون قابل للطي في التاريخ، والذي يعتبر أكبر عملية إعادة تصميم لهواتف آيفون منذ إطلاقها.

من الرسوم المتحركة الافتتاحية، إلى شاشة nano-texture شبه الخالية من التجعد، والكاميرا الموجودة أسفل الشاشة، وصولًا إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، يبدو أن "أبل" نجحت في تقديم هاتف قابل للطي قوي جدًا من المحاولة الأولى.

ورغم أن هاتف آيفون ديو مغريًا للشراء، لكن هناك ثلاثة أسباب رئيسية قد تجعلك مترددًا في دفع هذا المبلغ عندما يبدأ الطلب المسبق، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".

1. منظومة الكاميرات لا تزال تمثل تنازلًا

تأتي كاميرا آيفون ديو بدون عدسة التقريب البصري Telephoto.

فالعدسة المقربة تمنحك حرية تصوير الهدف نفسه بتكوينات مختلفة دون الحاجة إلى تغيير مكانك، كما أنها ممتازة في صور البورتريه، وبالطبع في تصوير الأهداف البعيدة.

ورغم أن آيفون ديو يأتي بعدسة ثانية، لكنها عدسة فائقة الاتساع Ultra-wide وليست Telephoto، ما يجعله يفتقد ميزة هامة.

وفي عالم يوجد فيه iPhone 18 Pro بمنظومة كاميرات احترافية تضم عدسة Telephoto، إلى جانب كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة، يصبح من الصعب تبرير شراء آيفون ديو لمن يهتم كثيرًا بالتصوير.

ببساطة، إذا كانت الكاميرا من أهم أولوياتك، فإن دفع نحو 2000 دولار مقابل هاتف قابل للطي مع هذه التنازلات يبدو قرارًا يحتاج إلى تفكير طويل.

2. وزن 254 غرامًا كثير جدًا في الجيب

يأتي آيفون ديو بوزن يصل إلى 254 غرامًا، أي بفارق يقارب 100 غرام عن آيفون إير، وهذا وزن كبير جدًا عندما تحمل الهاتف معك طوال اليوم.

وإذا كانت مقارنة ديو بهاتف آيفون إير غير عادلة، فلنقارنه بمنافسه المباشر، Galaxy Z Fold 8، الذي يزن نحو 201 غرام فقط.

وهذا يعني أن آيفون ديو أثقل بنحو الربع تقريبًا من Galaxy Z Fold 8، رغم أن الهاتفين متقاربان في الحجم.

وعند إضافة غطاء حماية، وهو أمر شبه ضروري عندما تنفق 2000 دولار على هاتف، ستصبح النتيجة هاتفًا ضخمًا وثقيلًا داخل جيبك.

3. MacBook Pro Ultra الجديد يلوح في الأفق

السبب الثالث لا يتعلق بهاتف آيفون ديو نفسه، وإنما بسعره وتوقيت إطلاقه.

لنكن واضحين: سعر يبدأ من 2000 دولار ليس قليلًا على الإطلاق بالنسبة إلى هاتف، ومن الصعب تبرير هذا المبلغ حتى لو نظرنا إلى الهاتف بمعزل عن أي شيء آخر.

لكن آيفون ديو لا يُطرح في فراغ.

تشير الشائعات إلى أن "أبل" تستعد لإطلاق MacBook Pro Ultra مُعاد التصميم في أكتوبر، مع شاشة OLED، وربما شاشة لمسية، وهيكل أنحف، ومعالج من أحدث أجيال سلسلة M.

آيفون ديو ليس خياراً سيئاً

آيفون ديو ليس هاتفًا سيئًا على الإطلاق. بل على العكس، قد يكون أفضل هاتف قابل للطي من الجيل الأول رأيناه حتى الآن.

لكن كون الهاتف هو الأفضل لا يعني بالضرورة أنه الهاتف المناسب لكل شخص، أو أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لشرائه.

لذلك، فمن الأفضل تجاوز الجيل الأول من iPhone Duo ومراقبة كيف تطوير "أبل" الهاتف في الجيل الثاني.

المصدر / مواقع الكترونية