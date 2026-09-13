آيفون 18 يصل إلى مصر.. تعرف إلى الأسعار ومواعيد الحجز

أعلنت سلسلة متاجر تريدلاين، المتخصصة في بيع منتجات "أبل" في مصر، عن فتح باب الحجز المسبق (Pre-Order) لهاتف آيفون 18 الجديد، لأول مرة في مصر في نفس اللحظة التي يُتاح فيها حول العالم، وذلك عبر جميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إلى جانب إمكانية الحجز الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت 12 سبتمبر.

وكشفت الشركة عن أسعار سلسلة آيفون 18 لتبدأ من 99.999 جنيه لنسخة برو، فيما تبدأ نسخة برو ماكس من 107 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بسعر آيفون 18 برو وبروماكس في مصر بحسب مساحة التخزين:

سعر آيفون 18 برو في مصر

آيفون 18 برو نسخة 256 غيغابايت: 99.990 جنيه.

آيفون 18 برو نسخة 512 غيغابايت: 121.00 جنيه.

آيفون 18 برو نسخة 1 تيرابايت: 155.500 جنيه.

آيفون 18 برو نسخة 2 تيرابايت: 199.990 جنيه.

سعر آيفون 18 برو ماكس في مصر

آيفون 18 برو ماكس نسخة 256 غيغابايت: 107.500 جنيه.

آيفون 18 برو ماكس نسخة 512 غيغابايت: 129.900 جنيه.

آيفون 18 برو ماكس نسخة 1 تيرابايت: 165.500 جنيه.

آيفون 18 برو ماكس نسخة 2 تيرابايت: 215.500 جنيه.

جميع الهواتف تأتي بضمان محلي لمدة عامين.

أما إطلاق هاتف آيفون ديو فسيكون يوم 23 أكتوبر القادم، وبالتزامن أيضا مع الطرح العالمي له، بحسب ما أكدته "تريدلاين" الموزع المتخصص في بيع منتجات "أبل" بمصر.

المصدر / مواقع الكترونية