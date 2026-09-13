أبرز مباريات اليوم الأحد.. مواجهات مرتقبة عربيًا وأوروبيًا

يشهد اليوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026 إقامة عدد من المباريات المرتقبة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، أبرزها قمة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني، إلى جانب مباريات قوية في الدوريات الإيطالي والسعودي والفرنسي والألماني.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026، ومواعيدها والقنوات الناقلة والمعلقين:

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق

وفنتري × برايتون16:00 السعودية – 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد بركات

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي18:30 السعودية – 19:30 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني – الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق

يلتا فيغو × ملقا15:00 السعودية – 16:00 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد عبده

ليفانتي × برشلونة17:15 السعودية – 18:15 الإماراتbeIN SPORTS 2عصام الشوالي

خيتافي × ديبورتيفو لاكورونيا19:30 السعودية – 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 5حسن العيدروس

ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد22:00 السعودية – 23:00 الإماراتbeIN SPORTS 3خليل البلوشي

دوري روشن السعودي – الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق

نيوم × الفتح19:20 السعودية – 20:20 الإماراتثمانيةسعد يحيى

الدرعية × أبها21:00 السعودية – 22:00 الإماراتثمانيةمشاري القرني

الرياض × الخلود21:00 السعودية – 22:00 الإماراتثمانيةراشد الدوسري

الدوري الإيطالي – الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق

يتشي × مونزا16:00 السعودية – 17:00 الإماراتstc tv

بولونيا × نابولي19:00 السعودية – 20:00 الإماراتstc tv

يوفنتوس × ساسولو21:45 السعودية – 22:45 الإماراتstc tv

دوري جوي للنخبة – الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة

الاتفاق × الوحدة18:25 السعودية – 19:25 الإماراتstc tv sports HD

الفيحاء × النصر18:35 السعودية – 19:35 الإماراتstc tv sports HD

الوطن × الأهلي21:00 السعودية – 22:00 الإماراتstc tv sports HD

الهلال × نيوم21:00 السعودية – 22:00 الإماراتstc tv sports HD

الدوري الفرنسي – الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق

روا × ليل16:00 السعودية – 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد المبروكي

لومان × لانس18:15 السعودية – 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 3نوفل باشي

بريست × باريس سان جيرمان21:45 السعودية – 22:45 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي

الدوري الألماني – الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناةالناقلة

هامبورغ × لايبزيغ16:30 السعودية – 17:30 الإماراتMBC شاهد

إلفيرسبيرغ × بايرن ميونخ18:30 السعودية – 19:30 الإماراتMBC شاهد

الدوري الأمريكي – الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة

إنتر ميامي × ناشفيل02:30 السعودية – 03:30 الإماراتApple TV

أبرز مباريات اليوم: مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي، ليفانتي × برشلونة، ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد، يوفنتوس × ساسولو، وبريست × باريس سان جيرمان.

المصدر / متابعة فلسطين أون لاين