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استطلاع أميركي: التعاطف مع الفلسطينيين يتجاوز الإسرائيليين لأول مرة

13 سبتمبر 2026 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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استطلاع أميركي: التعاطف مع الفلسطينيين يتجاوز الإسرائيليين لأول مرة

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك" الأميركية، أن نسبة الأميركيين المتعاطفين مع الفلسطينيين تجاوزت للمرة الأولى نسبة المتعاطفين مع الإسرائيليين منذ بدء طرح السؤال عام 2001، في مؤشر على تحول لافت في مواقف الرأي العام الأميركي تجاه القضية الفلسطينية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 38% من المشاركين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 35% أفادوا بتعاطفهم مع الإسرائيليين، فيما لم يبدِ 27% موقفًا محددًا.

وسجلت نسبة التعاطف مع الفلسطينيين بذلك أعلى مستوى لها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2001، عندما بدأت الجامعة طرح السؤال، في حين تراجعت نسبة التعاطف مع الإسرائيليين إلى أدنى مستوى لها خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالموقف الأميركي الرسمي تجاه "إسرائيل"، رأى 48% من المشاركين أن الولايات المتحدة تقدم لها دعمًا مفرطًا، بينما اعتبر 34% أن مستوى الدعم مناسب.

تراجع تأييد ترامب

وتناول الاستطلاع كذلك تقييم الأميركيين لأداء الرئيس دونالد ترامب، إذ أبدى 33% من المشاركين تأييدهم لطريقة إدارته لمنصبه، مقابل 59% قالوا إنهم لا يؤيدون أداءه.

كما أظهرت النتائج تراجع التأييد لسياسة ترامب تجاه إيران، حيث أيدها 29% من المشاركين، في حين عارضها 65%.

وتعكس نتائج الاستطلاع تحولًا ملحوظًا في اتجاهات الرأي العام الأميركي، خصوصًا فيما يتعلق بمستوى التعاطف مع الفلسطينيين وحجم الدعم الأميركي لـ"إسرائيل"، في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة وتزايد النقاش الداخلي في الولايات المتحدة بشأن السياسة الأميركية تجاه المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الفلسطينيون #الرأي العام #التعاطف

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