"الصحة" تحذر من خطر توقف مولدات المستشفيات في غزة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، من تفاقم أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية في المستشفيات، مؤكدة أن استمرار شحها يهدد قدرة المرافق الصحية على توفير احتياجاتها اليومية من الكهرباء، ولا سيما للأقسام الحيوية والمنقذة للحياة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ما سُمح بإدخاله من كميات محدودة من زيوت المولدات خلال الفترة الماضية لا يتجاوز الاحتياجات الإسعافية، ولا يكفي لإجراء عمليات التشغيل والصيانة والمتابعات الفنية المطلوبة.

وأوضحت أن عددًا من المولدات الكهربائية في المستشفيات بحاجة عاجلة إلى تغيير الزيوت، محذرة من أن التأخير في ذلك قد يؤدي إلى أعطال فنية وميكانيكية معقدة، وصولًا إلى توقفها عن العمل.

وبيّنت أن الاحتياج الشهري لمولدات المستشفيات من الزيوت يقدر بنحو 2500 لتر، مشيرة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت توقف عدد من المولدات نتيجة نقص الزيوت وقطع الغيار وكميات الوقود اللازمة لتشغيلها.

وأكدت الوزارة أن المولدات المتبقية في المستشفيات تعمل على مدار الساعة في ظروف فنية وميكانيكية صعبة، رغم عدم قدرتها على تغطية كامل احتياجات الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة.

وطالبت وزارة الصحة جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل والعمل على إدخال المتطلبات الطارئة من الزيوت وقطع الغيار والوقود، بما يضمن استمرار تشغيل المولدات والحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية في مستشفيات القطاع.

وتأتي تحذيرات وزارة الصحة في ظل أزمة إنسانية وصحية متفاقمة في قطاع غزة، حيث تعتمد المستشفيات بصورة كبيرة على المولدات الكهربائية لضمان استمرار عمل الأقسام الحيوية في ظل محدودية مصادر الطاقة. ويهدد استمرار نقص الزيوت وقطع الغيار والوقود بزيادة الضغوط على المنظومة الصحية، وقد ينعكس بصورة مباشرة على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين