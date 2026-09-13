بزشكيان: إيران لن تستسلم أبدا

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، صمود الشعب الإيراني ورفضه لسياسات القوة والترهيب، مشددا على أن إيران لن تستسلم.

وقال بزشكيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إذا كان الأمريكيون مقاتلين فليواجهوا قواتنا المسلحة الباسلة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتساءل بزشكيان عن مبررات استهداف البنية التحتية المدنية والموارد الغذائية وسبل عيش المواطنين، مستنكرا استهداف الاحتياجات الأساسية.

وأضاف: "في حال تجردوا من القيم الإنسانية، فما هي الدوافع وراء حرمان الشعوب من الحصول على الماء والغذاء والدواء؟".

واختتم بزشكيان تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الإيراني لن ينكسر أمام ضغوط القوة أو التهديد، مجددا عبارته: “إيران لن تستسلم أبدا”.

من جهتها، أفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية الأحد في مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الرسمي ووكالة تسنيم للأنباء عن محافظ جزيرة قشم حسين أميرتيموري قوله الأحد إن "سفينة تجارية إيرانية تعرضت للاستهداف حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم (01,30 ت غ)، في نطاق جزيرة هنجام وساحل شيبدراز في جزيرة قشم”. وأضاف: “إثر هذا الحادث، استُشهد شخص واحد وأُصيب ثلاثة آخرون".

وأفيد عن انفجارات عدة خلال الليل في محيط قشم، وهي أكبر جزيرة في مضيق هرمز.

المصدر / وكالات