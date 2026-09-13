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إصابة فتاة وخروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

13 سبتمبر 2026 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال في غزة "صورة أرشيفية"

أصيبت فتاة، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الفتاة برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا، دون أن تتوفر تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابتها.

وفي مدينة غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار تجاه المناطق الشرقية، لا سيما شرق حيي الشجاعية والزيتون، فيما فتحت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه ساحل المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي في أجواء المنطقة.

وفي وسط القطاع، أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، بينما تعرض شمال شرقي المخيم لقصف مدفعي، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

أما جنوبًا، فقد سُمع دوي انفجار في مدينة خان يونس، أعقبه قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي والجوي واستهداف المناطق الحدودية والساحلية، ما يبقي المدنيين أمام خطر متواصل رغم سريان الاتفاق.

ويثير استمرار هذه الخروقات مخاوف من تقويض وقف إطلاق النار، في ظل تكرار استهداف المناطق المأهولة والشرقية من القطاع، وما يرافق ذلك من تهديد مباشر لحياة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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