مؤتمر يدعو الكنائس إلى مراجعة مناهجها وتمويلها ومواجهة المسيحية الصهيونية

اختتمت في مدينة إسطنبول أعمال مؤتمر "المسيحية بلا صهيونية: رسم خريطة المسيحية الصهيونية ومواجهتها في آسيا وإفريقيا"، بمشاركة 66 من اللاهوتيين وقيادات الكنائس ورؤساء المعاهد اللاهوتية والطلبة والباحثين والناشطين، يمثلون 34 دولة من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.

جاء ذلك من تنظيم المؤتمر الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأميركية (PCUSA) وجامعة دار الكلمة في بيت لحم بالشراكة مع مؤتمر عموم كنائس إفريقيا، ومجلس الإرسالية العالمية، والشركة العالمية للكنائس المُصلحة، والاتحاد المسيحي العالمي للطلبة.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن المسيحية الصهيونية لا يمكن اختزالها في خطأ في تفسير النصوص الدينية، بل تمثل منظومة توظّف الكتاب المقدس لتبرير الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتحويل الأرض إلى ملكية حصرية، والعنف السياسي إلى فعل يُقدَّم بوصفه ضروريًا أو مقدسًا.

وناقش المؤتمر انتشار المسيحية الصهيونية في آسيا وإفريقيا، وارتباطها بالقومية الدينية وإنجيل الازدهار والإسلاموفوبيا والمصالح السياسية والاقتصادية، إلى جانب استخدام السياحة الدينية والإعلام والنشر والمنصات الرقمية في الترويج لها.

وأكد أن المسيحية بلا صهيونية تضع العدالة والتحرر وكرامة الإنسان في صميم الرسالة الكتابية، كما أكد أن فلسطين تمثل اختبارا أخلاقيا ولاهوتيا حقيقيا لمدى التزام الكنائس بإله العدالة والحياة والحرية.

ودعا المشاركون الكنائس والمؤسسات اللاهوتية إلى مراجعة مناهجها وشراكاتها ومصادر تمويلها وموادها التعليمية وطقوسها الدينية، ومواجهة القراءات الصهيونية والإمبريالية للكتاب المقدس، والتمييز بوضوح بين "إسرائيل" في النصوص الكتابية ودولة "إسرائيل" الحديثة.

كما دعا البيان إلى إدماج الرواية الفلسطينية في تنشئة الأجيال الشابة، وتعزيز دراسة اللاهوت الفلسطيني، وتنظيم زيارات حج أصيلة إلى فلسطين، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وعرض الأفلام الفلسطينية، وإدخال الترانيم والفنون الفلسطينية في حياة الكنائس.

وشكلت مشاركة عضو اللجنة وممثلتها في اوروبا السفيرة أميرة حنانيا وعرض فيلمها الوثائقي "طريق الآلام" – Via Dolorosa: The Path of Sorrows إحدى الفقرات الرئيسية في أعمال المؤتمر، حيث تناول الفيلم التاريخ المسيحي في فلسطين، مسلطًا الضوء على الرواية المسيحية الفلسطينية ودور المسيحيين الفلسطينيين في تاريخ فلسطين وهويتها.

ويُعد من الأعمال الأولى من نوعها في توثيق هذا التاريخ وإبراز عمق الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين، مقدمًا الرواية الفلسطينية من منظور أبنائها.

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: