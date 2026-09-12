حماس تدعو لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي لمحاولات تهويده

دعا القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش، اليوم السبت، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط في باحاته، في ظل تحركات جماعات "الهيكل" المتطرفة ومحاولاتها فرض طقوس تلمودية داخل المسجد.

وقال أبو قطيش، في تصريح صحفي، إن تكثيف الحضور الفلسطيني في الأقصى يمثل خطوة مهمة لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الرامية إلى تحويل الاقتحامات والطقوس التلمودية إلى مشهد اعتيادي داخل المسجد.

وحذر من خطورة السماح لجماعات "الهيكل" بفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن أي إجراءات من هذا النوع تستهدف مكانته وهويته الإسلامية، وتمهد لمزيد من خطوات التهويد ومحاولات فرض التقسيم.

وشدد أبو قطيش على ضرورة توسيع الإسناد الشعبي للقدس وأهلها، مؤكدًا أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية فلسطينية وعربية وإسلامية، وأن التهاون مع مخططات الاحتلال يمنحه مزيدًا من المساحة للمضي في إجراءاته.

كما دعا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والقدس، والتحرك على المستويات السياسية والشعبية والإعلامية لوقف ما وصفها بالمحاولات الإسرائيلية المتسارعة لتهويد المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين