جنيف تحتضن مؤتمرًا دوليًا للمطالبة بحرية الأسرى الفلسطينيين

يعقد في العاصمة السويسرية جنيف، اليوم السبت، مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين، تحت شعار "لا عدالة دون حرية الأسرى.. نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب"، بمشاركة خبراء قانونيين دوليين ومحامي أسرى وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني.

ويقام المؤتمر في مركز المؤتمرات الدولي، بهدف نقل قضية المعتقلين الفلسطينيين من دائرة التضامن الأخلاقي إلى مسار عملي ومؤسساتي وقضائي، بما يعزز المسؤولية القانونية الدولية تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى.

ويشارك في المؤتمر خبراء ومختصون لمناقشة آليات المساءلة والمحاسبة، وسبل تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، والدفع باتجاه إجراءات عملية تنهي حالة الإفلات من العقاب.

وتكتسب أعمال المؤتمر أهمية خاصة لتزامنها مع انعقاد الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي انطلقت في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري وتستمر حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويُبث المؤتمر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، فيما تبدأ وقائعه عند الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت أوروبا، و12:00 ظهرًا بتوقيت القدس.

ومن شأن المؤتمر أن يسلط الضوء على ملف الأسرى الفلسطينيين أمام المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، ويدفع باتجاه تبني خطوات أكثر فاعلية لضمان حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات