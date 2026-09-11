لاعبو غزة يعودون بقميص الأمعري في "كأس الألف شهيد"

يعود اسم مركز شباب الأمعري إلى الواجهة في بطولة "كأس الألف شهيد"، ليس فقط باعتباره أحد أندية محافظة رام الله والبيرة المشاركة في البطولة، وإنما من خلال مجموعة من لاعبي غزة الذين سبق لهم ارتداء قميص الأمعري، في مشهد يحمل أبعادًا رياضية ووطنية وإنسانية.

الأمعري وقع في المجموعة الثانية لمحافظة رام الله والبيرة إلى جانب قبيا والشرطة وعين يبرود ونعلين، ضمن البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من الأندية الفلسطينية بعد توقف النشاط الكروي لنحو ثلاثة أعوام.

وارتبط مركز شباب الأمعري على مدار السنوات الماضية بتجربة مميزة مع لاعبي قطاع غزة، بعدما شكّل النادي محطة مهمة لعدد من المواهب واللاعبين الغزيين الذين انتقلوا إلى المحافظات الشمالية، وتركوا بصمتهم في الكرة الفلسطينية.

وتعيد البطولة إلى الواجهة قصة العلاقة الخاصة التي جمعت الأمعري باللاعبين القادمين من قطاع غزة على مدار سنوات طويلة، حيث شكل النادي محطة مهمة في مسيرة عدد من نجوم الكرة الغزية، الذين وجدوا في الأمعري مساحة للاستمرار في ممارسة كرة القدم وتمثيل النادي في المنافسات المحلية.

واليوم، ومع مشاركة الأمعري في "كأس الألف شهيد"، تبرز على الواجهة، استعانة النادي بلاعبين من غزة سبق لهم الدفاع عن ألوان النادي، ليكون حضورهم امتدادًا لقصة بدأت منذ ما يقارب العقدين، وتحوّلت مع مرور الوقت إلى علاقة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

عام 2008 كان محطة بارزة في بداية انتقال مجموعة من لاعبي غزة إلى أندية الضفة الغربية، حيث كان لنادي الأمعري الحصة الأكبر منهم، بالتعاقد مع 5 لاعبين بناء على توصية مدرب الفريق آنذاك غسان البلعاوي، الذي أحدث طفرة كبيرة، مع قدومهم، وأصبح المصدر الأول للمنتخب الوطني.

ومنذ ذلك العام، لم تخلوا تشكيلة الأمعري من لاعبي غزة، وتحولت في بعض الحالات إلى سنوات طويلة من الارتباط بالنادي، وهو ما يعكس المكانة التي احتلها الأمعري بالنسبة للاعبين القادمين من غزة، وبرز اللاعب خالد مهدي بصورة خاصة، بعدما خاض مع الفريق الأخضر نحو 14 موسمًا.

ولعب في صفوف الأمعري أكثر من 20 لاعبا من أبناء قطاع غزة لعل أبرزهم ( أحمد كشكش، وأيمن الهندي، ومعالي كوارع، ومحمد شبير، وإيهاب أبو جزر، وطارق أبو غنيمة، وإبراهيم العمور، وأنس الحلو، ومحمد دهمان، وخالد دادر، وجلال أبو يوسف، وحسام وادي).

ويشكل لاعبوا غزة في بطولة "ألف شهيد" ثلثي عدد فريق الأمعري داخل الملعب، وعددهم "8" وهم (خالد مهدي، طلال جندية، إياد أبو غرقود، حازم شكشك، باسل الأشقر، همام أبو حسنين، حازم أبو شنب، ومعتز الحوراني)، وجميعهم ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وتكشف هذه التجربة أن العلاقة بين الأمعري ولاعبي غزة تمتد إلى ما هو أبعد من كرة القدم؛ فقد كان النادي، في مراحل مختلفة، مساحة للقاء اللاعبين الغزيين بزملائهم في الضفة، ومنصة لاستمرار مسيرتهم الرياضية في ظل الظروف الصعبة.

ويملك الأمعري تاريخًا طويلًا في كرة القدم الفلسطينية، إذ تأسس عام 1953، وحقق لقب الدوري الفلسطيني، كما حل وصيفًا في موسم 2008/2009.

المصدر / رام الله/فلسطين: