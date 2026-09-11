حماس: مصادرة الاحتلال أراضي بلدة جيوس جريمة استيطانية

وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة نحو 137,500 دونم من أراضي المزارعين خلف الجدار الفاصل في بلدة جيوس شمال قلقيلية، بـ "سرقة علنية وجريمة استيطانية جديدة".

وذكرت حماس، في بيان، اليوم الجمعة، أن مصادرة الاحتلال المجرم مساحات واسعة من أراضي المواطنين، ومحاولاته الحثيثة لفرض وقائع استيطانية جديدة وتفريغ الضفة الغربية من أهلها، لن تفلح أمام صمود شعبنا وثباته وتمسكه بأرضه وحقوقه.

وحذرت من خطورة استمرار هذه السياسات، التي تجري في ظل الصمت الدولي، وأكدت أن تصعيد مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان لن يمنح الاحتلال أي شرعية على أرضنا، ولن ينجح في كسر إرادة شعبنا وإصراره على مواصلة طريقه نحو الحرية والتحرير".

ودعت أبناء شعبنا في الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية بكل السبل الممكنة، كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما، واتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي، التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتحديا للقرارات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: