"إسرائيل" تطرد فريقا بريطانيا جاء لتدريب عناصر السلطة

طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فريقا أمنيا بريطانيا مكونا من 10 مدربين كان يعمل على تدريب كوادر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن "إسرائيل" طردت فريقا أمنيا بريطانيا من 10 مدربين كانوا يعملون على تدريب أجهزة أمن السلطة في الضفة.

وتعتمد العلاقة بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي على أحكام الاتفاقيات الموقعة كـ "اتفاق أوسلو"، والذي يُعد "التنسيق الأمني" أحد أبرز أركانها وأكثرها إثارة للجدل، كونه سلط سيفه في السنوات الأخيرة على الاعتقال السياسي واستهداف المقاومة.

والثلاثاء، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بشأن حل الدولتين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبرها عائقًا أمام تنفيذ "حل الدولتين".

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: