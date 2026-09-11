النرويج: حكومة نتنياهو تقود "إسرائيل" نحو منعطف خطير

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: إن حكومة بنيامين نتنياهو تقود "إسرائيل نحو منعطف خطير جدا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إيدي لقناة (يورونيوز)، اليوم الجمعة، تطرق فيها إلى قرار 12 دولة، من بينها النرويج، حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إيدي إلى أن المواقف الغربية "المبهمة والمتذبذبة" حيال التطورات في الشرق الأوسط أضعفت مصداقيتها، مؤكدا ضرورة عدم تجاهل المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأوضح أن القرار الذي اتخذته الدول الـ12 يحمل رسالة قوية، وأضاف: "أشعر بسعادة بالغة لأن دولا مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وصلت إلى الموقف الذي تتبناه إسبانيا والنرويج منذ مدة طويلة".

ووصف وزير الخارجية النرويجي حكومة نتنياهو بأنها "الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل".

وتابع: "الانتخابات في إسرائيل تقترب، وسنرى جميعا نتائجها، لكنني أعتقد أن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل نحو منعطف خطير للغاية".

والثلاثاء، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / أوسلو/ فلسطين أون لاين: