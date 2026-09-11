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النفط يتجه لإنهاء الأسبوع فوق 100 دولار للمرة الأولى في نحو 4 أشهر

11 سبتمبر 2026 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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النفط يتجه لإنهاء الأسبوع فوق 100 دولار للمرة الأولى في نحو 4 أشهر
غزة/ صفاء عاشور:

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكن مع البقاء في اتجاه إنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو أيار، إذ تفاقم الهجمات المتزايدة على طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط المخاوف من استمرار اضطرابات ‌الإمدادات لفترة طويلة.

وتخلى خام برنت والخام الأمريكي عن جميع المكاسب التي حققاها في وقت مبكر من الجلسة ليتحولا إلى الانخفاض اليوم الجمعة بعد أن ذكرت فاينانشال تايمز أن وزراء خارجية في الشرق الأوسط يحاولون التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.01 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 105.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.38 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 101.10 دولار للبرميل.

المصدر / وكالات
#النفط

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