فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مليشيات وغطاء ناري إسرائيلي.. كيف مسح الاحتلال عائلة "أحمد" من السجل المدني؟

سياسة الاختفاء القسري لأسرى غزة يكرسها الاحتلال للأحياء والشهداء

الاحتلال يصعد في غزة.. قصف ونسف منازل وتقدم للآليات

العملاء في عرف العالمين

الأقصى أمام أخطر مواسم "الأعياد اليهودية".. الاحتلال يمهّد لفرض طقوس وتغيير واقعه

ثقافة الشكوى أم ثقافة الفعل؟

المستشفيات الميدانية في غزة.. اقتصاد الإنسانية في زمن الحرب

تقرير: ترامب رفض طلب بن سلمان بشن ضربات على الحوثيين

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين المقبل

"تعمدنا قتل الأطفال"..

فيلم إسرائيلي يكشف شهادات صادمة لجنود إسرائيليين عن جرائم غزة

11 سبتمبر 2026 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
...
فيلم إسرائيلي يكشف شهادات صادمة لجنود إسرائيليين عن جرائم غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن فيلم وثائقي إسرائيلي من المقرر أن يبدأ عرضه في مهرجان البندقية السينمائي، وسط توقعات بإثارته عاصفة من الغضب لما يتضمنه من شهادات صادمة لجنود إسرائيليين بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الفيلم يحمل اسم "نازا" (Naza)، وهو اختصار لمصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى "الأضرار الجانبية"، وقد جرى تصويره على أسطح مبانٍ في مدينة "تل أبيب" خلال الحرب على غزة.

ويتضمن الفيلم مقابلات مع 24 جنديًا وجندية من الوحدة 8200، يقدمون خلالها شهادات حول سياسة "الأضرار الجانبية" التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تفاصيل عن عمليات القصف والاغتيال التي ينفذها في قطاع غزة.

كما تكشف شهادات الجنود عن أنظمة وأساليب سرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات المراقبة وتحديد الأهداف وتنفيذ عمليات القتل عن بُعد.

ومن بين الشهادات التي يتضمنها الفيلم، قول أحد الجنود: "كان ذلك قتلًا متعمدًا. كنا نتعمد قتل الأطفال. أشعر بخيبة أمل. هذه إبادة جماعية. لقد ذبحنا السكان باستخدام قناصة أثناء وقوفهم في طابور للحصول على الطعام."

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #جنود إسرائيليين #شهادات #فيلم إسرائيلي #الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة