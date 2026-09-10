الاحتلال يصادر 137.5 ألف دونم في جيوس

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 137.5 ألف دونم من أراضي المزارعين الواقعة خلف جدار الفصل العنصري في بلدة جيوس شمالي قلقيلية، في خطوة تهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومصادر رزق الأهالي.

ويأتي القرار في ظل القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على وصول المزارعين إلى أراضيهم المعزولة خلف الجدار، حيث يخضع دخولهم لنظام التصاريح وإجراءات أمنية معقدة، إلى جانب صعوبات في إدخال المعدات الزراعية ونقل المحاصيل ومتابعة الأراضي.

ويهدد قرار المصادرة بتعميق عزل الأراضي الزراعية وحرمان أصحابها من السيطرة عليها والانتفاع منها، في وقت تتواصل فيه سياسات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع نطاق السيطرة عليها.

وفي تطور متزامن، وضعت قوات الاحتلال إخطارات تستهدف أراضي المواطنين في منطقة خربة قسطينة التابعة لبلدة إماتين، شرق قلقيلية، وسط مخاوف من أن تكون مقدمة للاستيلاء على مساحات جديدة من أراضي البلدة لصالح التوسع الاستيطاني.

وتقع خربة قسطينة شمال إماتين، على بُعد نحو كيلومتر واحد من مركز البلدة، التي تتعرض أراضيها منذ سنوات لضغوط استيطانية متواصلة.

وتبلغ مساحة إماتين نحو 7346 دونمًا، استولت مستوطنة "عمانوئيل" على نحو 160 دونمًا منها، فيما اقتطع الطريق الالتفافي رقم 55 نحو 30 دونمًا، ومسار جدار الفصل نحو 121 دونمًا. ووفق المعطيات، فإن استكمال مخطط الجدار قد يؤدي إلى عزل ومصادرة نحو 2675 دونمًا من أراضي البلدة.

وشهدت إماتين خلال الأشهر الماضية عمليات هدم واستهداف متواصلة، كان آخرها في تموز/يوليو الماضي، حين هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في منطقة واد أبو يونس جنوب البلدة، على مساحة تُقدّر بنحو 20 دونمًا، قرب مستوطنتي "عمانوئيل" و"جلعاد".

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصعيد متواصل بمحافظة قلقيلية، من خلال مصادرة الأراضي وإصدار الإخطارات وعزل مساحات واسعة خلف جدار الفصل، بما يضيّق على المزارعين ويهدد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.

المصدر / فلسطين أون لاين