الاحتلال يحكم بالسجن والغرامة بحق طفل مقدسي

قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بسجن الطفل المقدسي إسماعيل معمر الخطيب من بلدة حزما، شمال شرقي القدس المحتلة، لمدة 45 يومًا، إضافة إلى تغريمه مبلغ 2000 شيكل.

ويأتي الحكم في ظل تصاعد اعتقالات الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم أمام محاكم الاحتلال، ولا سيما في القدس المحتلة والضفة الغربية، وسط ظروف احتجاز قاسية وإجراءات قضائية تفرض بحقهم.

وبحسب أحدث معطيات نادي الأسير الفلسطيني، يقبع في سجون الاحتلال ما لا يقل عن 370 طفلًا وقاصرًا، موزعين بين سجون "عوفر" و"مجدو" و"الدامون"، من أصل أكثر من 9 آلاف أسير ومعتقل فلسطيني.

ووثقت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى 276 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من عام 2026، فيما أفادت بيانات هيئة شؤون الأسرى بأن أكثر من 1700 طفل من الضفة الغربية تعرضوا للاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نيسان/أبريل الماضي.

وتشير مؤسسات الأسرى إلى أن الأطفال المعتقلين يواجهون ظروف احتجاز صعبة، تشمل التحقيق والمحاكمات وفرض الغرامات المالية، في وقت تتواصل فيه حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين