الأغذية العالمي يقلّص المساعدات الغذائية للأسر في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي تعديل حجم المساعدات الغذائية المقدمة للأسر المستفيدة في قطاع غزة، اعتبارًا من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، لتشمل كيس طحين واحدًا وطردًا غذائيًا واحدًا لكل أسرة مؤهلة.

وأوضح البرنامج أن هذا التعديل يأتي نتيجة نقص التمويل وتراجع الموارد المتاحة للاستجابة الإنسانية، مؤكدًا إدراكه لحجم الاحتياجات المتزايدة والتحديات الصعبة التي تواجهها الأسر.

وأشار إلى أنه يواصل العمل مع شركائه لحشد الموارد المتاحة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع الاستمرار في مراجعة الاحتياجات والموارد المتوفرة.

وشدد البرنامج على أن تقليص المساعدات مرتبط بمحدودية التمويل المتاح فقط، ولا علاقة له بأي إجراء اتخذه المستفيدون أو بأي تغيير في بياناتهم المسجلة.

وأكد أنه سيتم إبلاغ المستفيدين بأي مستجدات أو تعديلات مستقبلية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

المصدر / فلسطين أون لاين