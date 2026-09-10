تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن اضطرابات القلق من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا عالميًا، إذ تؤثر في مئات الملايين من الأشخاص، مع ارتفاع معدلات الإصابة بين النساء مقارنة بالرجال.

متى يصبح القلق اضطرابًا؟

القلق في حد ذاته ليس مرضًا، بل استجابة طبيعية تساعد الإنسان على الاستعداد للمخاطر والتعامل مع الضغوط. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح القلق مفرطًا ومستمرًا، ويتجاوز حجم التهديد الفعلي، ويصعب على الشخص السيطرة عليه، أو عندما يبدأ بالتأثير في حياته اليومية.

وتتمثل السمة الأساسية لاضطراب القلق المعمم في وجود مخاوف مفرطة ومتكررة بشأن عدد من الأحداث أو الأنشطة، مع صعوبة واضحة في التحكم بهذه المخاوف.

ولا تقتصر الأعراض على الجانب النفسي، إذ قد تظهر أعراض جسدية متعددة، من بينها التعب المستمر، والتوتر العضلي، والصداع، واضطرابات النوم، والتعرق، وخفقان القلب، إضافة إلى بعض الاضطرابات الهضمية.

وغالبًا ما ينشغل البالغون بمسؤولياتهم المهنية، والأوضاع المالية، وصحة أفراد الأسرة، واحتمال تعرض أطفالهم لمكروه. أما الأطفال والمراهقون، فقد يتمحور القلق لديهم بصورة أكبر حول قدراتهم وأدائهم الدراسي ومدى رضا الآخرين عنهم.

كيف نفرق بين القلق الطبيعي والمرضي؟

قد يبدو من الطبيعي أن نقلق بشأن أطفالنا أو صحتنا أو عملنا، فكيف نعرف أن الأمر تجاوز الحدود الطبيعية؟

هناك عدة مؤشرات تساعد على التمييز.

في القلق الطبيعي، تكون المخاوف عادة أكثر قابلية للسيطرة، ولا تؤدي إلى تعطيل واضح للحياة الاجتماعية أو المهنية أو الأسرية. كما تكون مرتبطة غالبًا بحدث أو ظرف محدد، وتتناقص حدتها مع انتهاء السبب.

أما في اضطراب القلق المعمم، فتكون المخاوف أكثر اتساعًا واستمرارية، ويجد الشخص صعوبة في إيقافها حتى عندما لا يكون هناك خطر واضح أو سبب مباشر لها. وقد تترافق مع أعراض جسدية واضطرابات في النوم وإحساس دائم بالتوتر أو فقدان السيطرة.

ما العوامل التي تزيد خطر الإصابة؟

تتداخل عدة عوامل في الإصابة باضطراب القلق المعمم، ويمكن تقسيمها بصورة عامة إلى ثلاثة أنواع:

1. العوامل الوراثية والفيزيولوجية:

تلعب العوامل الوراثية دورًا في قابلية الإصابة، كما تتداخل بعض عوامل الخطر الوراثية مع اضطرابات القلق الأخرى واضطرابات المزاج، خصوصًا الاكتئاب.

2. العوامل المزاجية:

يرتبط الاضطراب ببعض السمات المزاجية، مثل العُصابية، والتثبيط السلوكي، والميل إلى تجنب المخاطر.

3. العوامل البيئية:

قد ترتبط التجارب الصعبة خلال مرحلة الطفولة، إضافة إلى الحماية الوالدية المفرطة، بارتفاع قابلية الإصابة. ومع ذلك، لا يوجد عامل بيئي واحد يمكن اعتباره سببًا ضروريًا أو كافيًا للإصابة بالاضطراب.

اضطراب القلق المعمم أم اضطراب آخر؟

قد تتشابه أعراض القلق بين عدد من الاضطرابات النفسية والحالات الطبية، لذلك يتطلب التشخيص تقييمًا متخصصًا.

فقد يكون القلق ناجمًا عن حالة طبية أخرى، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، أو عن استخدام بعض المواد أو الأدوية.

وفي اضطراب القلق الاجتماعي، يتركز القلق بصورة أساسية على المواقف التي يكون فيها الشخص عرضة لتقييم الآخرين، مثل التحدث أمام الجمهور أو تقديم عرض أمام الزملاء.

أما في اضطراب الوسواس القهري، فتكون المشكلة مرتبطة بأفكار أو صور أو اندفاعات اقتحامية وغير مرغوب فيها، وقد تدفع الشخص إلى سلوكيات قهرية متكررة.

كما يمكن أن يظهر القلق ضمن اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطرابات التكيف أو بعض الاضطرابات الاكتئابية وثنائية القطب والذهانية.

ولهذا فإن التشخيص لا يعتمد على عرض واحد، بل على طبيعة الأعراض ومدتها وشدتها وتأثيرها في حياة الشخص، إلى جانب استبعاد الأسباب الطبية أو الدوائية المحتملة.

كيف يُعالج اضطراب القلق المعمم؟

يعتمد العلاج عادة على العلاج النفسي، وتغيير نمط الحياة، وقد تُستخدم الأدوية عند الحاجة وبإشراف طبي.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) من أبرز الأساليب المستخدمة، ويساعد المريض على التعرف إلى الأفكار السلبية والمبالغ فيها وإعادة تقييمها بطريقة أكثر واقعية، إلى جانب تطوير مهارات أفضل للتعامل مع الضغوط وعدم اليقين.

ويتضمن العلاج عددًا من الأساليب، من بينها:

التثقيف النفسي: فهم طبيعة القلق وآلية تأثيره في العقل والجسد.

إعادة الهيكلة المعرفية: التعرف إلى الأفكار التلقائية والمبالغ فيها، مثل التفكير الكارثي، والعمل على استبدالها بأفكار أكثر توازنًا.

حل المشكلات: التمييز بين المشكلات الواقعية التي يمكن التعامل معها بخطة واضحة، والمخاوف المستقبلية التي تتطلب تعلم كيفية تحمل عدم اليقين.

التعامل مع المخاوف: مواجهة الأفكار والمواقف المثيرة للقلق بصورة تدريجية بدل الاستمرار في تجنبها.

تقنيات الاسترخاء وإدارة التوتر: مثل تمارين التنفس والاسترخاء العضلي.

تقليل سلوكيات طلب الطمأنة والتجنب: لأن البحث المتكرر عن الطمأنة أو تجنب المواقف المقلقة قد يعزز دائرة الخوف بدل كسرها.

كما يمكن أن تساعد اليقظة الذهنية (Mindfulness) في التركيز على اللحظة الراهنة وتقليل الانشغال المستمر بالأفكار والمخاوف المتكررة.

نمط الحياة جزء من العلاج

تلعب العادات اليومية دورًا مهمًا في السيطرة على أعراض القلق. ويساعد الحفاظ على مواعيد منتظمة للنوم، وتناول وجبات متوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، على تحسين الصحة النفسية والجسدية.

كما يُنصح بتقليل المنبهات، خصوصًا الكافيين، وتجنب المواد التي قد تؤدي إلى تفاقم القلق.

وماذا عن الأدوية؟

قد يصف الطبيب النفسي أدوية عند الحاجة، خصوصًا عندما تكون الأعراض شديدة أو لا يستجيب المريض للعلاج النفسي وحده.

وتشمل الخيارات الدوائية بعض مضادات الاكتئاب، مثل مثبطات استرداد السيروتونين ومثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفرين، إضافة إلى أدوية أخرى قد تستخدم في حالات محددة وفق تقييم الطبيب.

أما بعض الأدوية سريعة المفعول المضادة للقلق، فقد تُستخدم لفترات محدودة وتحت إشراف طبي بسبب مخاطر الاعتماد عليها عند استخدامها بصورة غير مناسبة أو لفترات طويلة.

ومن المهم عدم بدء أي دواء أو تغيير جرعته أو إيقافه بصورة مفاجئة من دون استشارة الطبيب، لتجنب الآثار الجانبية أو أعراض الانسحاب.

القلق ليس ضعفًا

نعيش اليوم في عالم مليء بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يجعل التوتر جزءًا من حياة كثير من الناس. لكن استمرار القلق إلى درجة تؤثر في النوم والعمل والعلاقات والصحة الجسدية ليس أمرًا ينبغي تجاهله.

اضطراب القلق المعمم حالة قابلة للعلاج والسيطرة، وطلب المساعدة المتخصصة لا يعني ضعفًا، بل يمثل خطوة مهمة نحو استعادة التوازن وجودة الحياة.

والأهم أن نتذكر أن القلق الطبيعي قد يحمينا من الخطر، لكن عندما يتحول إلى حالة دائمة تسيطر على تفاصيل الحياة، يصبح من الضروري التوقف عنده وطلب المساعدة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات