نزيف لا يتوقف.. حصيلة جديدة للعدوان على غزة

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10 سبتمبر 2026 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
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وصول شهيد و30 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول شهيد و30 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، الخميس، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني وفي الطرقات، في ظل عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 1,359 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4,571 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 831 شهيدًا.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,670 شهيدًا و174,682 إصابة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وتواصل طواقم الإنقاذ والإسعاف عمليات البحث وانتشال الضحايا، في ظل صعوبات ميدانية كبيرة تعيق الوصول إلى المناطق المتضررة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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