تفاصيل صادمة في حادثة السطو على منزل دوناروما 

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تنظر المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، في قضية السطو الذي استهدف منزل الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما وشريكته في يوليو/تموز 2023، في واحدة من أكثر الوقائع الأمنية إثارة للجدل التي تعرض لها أحد لاعبي باريس سان جيرمان آنذاك.

وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة 21 يوليو/تموز 2023، عندما اقتحم عدد من الأشخاص منزل دوناروما في باريس، حيث تعرض الحارس الإيطالي وشريكته للاحتجاز والتقييد تحت التهديد، قبل الاستيلاء على مقتنيات ثمينة.

وبحسب ما أوردته تقارير فرنسية، فإن دوناروما تعرض للاعتداء، فيما كانت شريكته حاملًا وقت وقوع الحادثة، ما زاد من خطورة الواقعة وتأثيرها النفسي على الزوجين.

ويواجه ثلاثة متهمين المحاكمة أمام القضاء الفرنسي، فيما قُدرت قيمة الأضرار والممتلكات المسروقة بأقل قليلًا من مليون يورو.

ومن المقرر ألا يحضر دوناروما وشريكته جلسات المحاكمة، بينما تتركز القضية حاليًا على تحديد مسؤولية المتهمين عن عملية السطو والاعتداء الذي تعرض له الزوجان.

وكانت الواقعة قد أثارت صدمة كبيرة في الوسط الرياضي الفرنسي، خصوصًا أنها جاءت ضمن سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت عددًا من لاعبي باريس سان جيرمان خلال تلك الفترة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات