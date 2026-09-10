محافظ القدس يحذّر من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبل على المسجد الأقصى

حذّر محافظ القدس عدنان غيث من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبل، وما قد يشهده المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من تصعيد خطير، في ظل ما وصفه بمسار متدرج وممنهج يستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية والقانونية.

وقال غيث في تصريح صحفي له، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتباه إلى ما قد يرافق موسم الأعياد من تصعيد في الاقتحامات والإجراءات المفروضة على المقدسيين، محذرًا من محاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع اقتراب موسم الأعياد العبرية، الذي يبدأ في أيلول/سبتمبر الجاري ويمتد حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وسط تحذيرات متزايدة من محافظة القدس بشأن تصاعد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى.

وكانت محافظة القدس قد أعلنت رصد 15 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية أيلول/سبتمبر الجاري، بعد تسجيل 23 قرارًا خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، معتبرةً أن تسارع هذه الإجراءات يأتي في سياق سياسة تهدف إلى تقليص الحضور الفلسطيني داخل المسجد وتهيئة الأجواء أمام تكثيف الاقتحامات.

وأكدت محافظة القدس أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو حق خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طبيعته أو وضعه التاريخي والقانوني القائم مرفوضة ولا تمنح سلطات الاحتلال حقًا في تغيير هوية المسجد أو مكانته.

وفي ظل اقتراب موسم الأعياد العبرية، تتزايد المخاوف من تصعيد ميداني في القدس والمسجد الأقصى، وسط تحذيرات من استمرار الإجراءات الرامية إلى فرض وقائع جديدة وتغيير الوضع القائم. وتؤكد محافظة القدس أن حماية المسجد الأقصى والحفاظ على هويته ومكانته الدينية والتاريخية والقانونية تتطلب تحركًا عاجلًا لوقف هذه الإجراءات ومنع تداعياتها الخطيرة على القدس والمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين