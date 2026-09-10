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47 مريضًا و45 مرافقًا يغادرون غزة للعلاج

10 سبتمبر 2026 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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47 مريضًا و45 مرافقًا يغادرون غزة للعلاج عبر معبر رفح "أرشيف"

غادر 92 شخصًا، اليوم الخميس، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، متجهين إلى الخارج لتلقي العلاج، بينهم 47 مريضًا و45 مرافقًا، في إطار عمليات إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية غير متوفرة داخل القطاع.

وشملت عملية المغادرة مرضى بحاجة إلى استكمال علاجهم في مستشفيات خارج قطاع غزة، برفقة ذويهم، في ظل استمرار الحاجة إلى توفير ممرات آمنة تتيح للمرضى الوصول إلى المراكز الطبية المتخصصة خارج القطاع.

ويأتي خروج المرضى عبر معبر رفح في وقت تواجه فيه المنظومة الصحية في غزة تحديات كبيرة، مع تضرر المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وقطع الغيار، الأمر الذي يحد من قدرتها على تقديم خدمات علاجية متخصصة للحالات التي تتطلب إمكانات غير متوفرة داخل القطاع.

وتشكل عمليات إجلاء المرضى للعلاج في الخارج شريانًا حيويًا للحالات الحرجة، ولا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية أو علاجات متخصصة، في ظل صعوبة توفير العديد من الخدمات الطبية داخل غزة.

وتبقى استمرارية حركة المرضى عبر معبر رفح عاملًا أساسيًا لتخفيف الضغط عن القطاع الصحي، وتمكين الحالات المرضية التي تستدعي العلاج خارج غزة من الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #معبر رفح #العلاج

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