الاحتلال يصعّد ميدانيًا بالضفة.. حملة اقتحامات واعتقالات واسعة

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها اعتقالات وإطلاق نار ومواجهات، فيما اقتحم مستوطنون بلدة عورتا جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسًا تلمودية في مقام "العزير".

ففي جنين، تسللت قوة خاصة تابعة للاحتلال إلى محيط دوار الداخلية وسط المدينة، وأطلقت النار على الشاب أمين عبد الله أبو سرية من مخيم جنين قبل اعتقاله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب المدينة ونفذت عمليات تمشيط في شوارعها.

وفي طوباس، داهمت قوات الاحتلال منزلين في المدينة واعتقلت الشابين رياض صوافطة وعبد الرحمن إياد صوافطة، عقب عمليات تفتيش داخل منزليهما.

أما في طولكرم، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال المحافظة واعتقلت شابًا، قبل أن تنتقل إلى بلدة بلعا شرق طولكرم، حيث داهمت عددًا من المنازل واعتقلت الشاب قصي نضال المسعود.

وشهدت محافظة نابلس اقتحامات متزامنة في عدة مناطق، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب شرق المحافظة، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للبلدة بحماية جيش الاحتلال، لأداء طقوس تلمودية في مقام "العزير".

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس عبر حاجز عورتا، وتوغلت في منطقة رأس العين وسط المدينة، فيما داهمت قوة عسكرية عددًا من المنازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم والد الشهيد أحمد سيف، وعلي الثابت، ومسلمة أحمد صلاح.

ولم تكتفِ قوات الاحتلال بذلك، إذ عادت واقتحمت قرية برقة مجددًا وداهمت عددًا من المنازل، وسط استمرار الانتشار العسكري في المنطقة.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال المحافظة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة في محيط المنازل.

وفي بيت لحم، تركزت الاقتحامات في بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، حيث طاردت قوات الاحتلال شابًا حاول الفرار من إحدى آلياتها قبل أن تعيد اعتقاله، كما نفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة، تخللتها عمليات تفتيش وإعادة اقتحام للبلدة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي يطا والظاهرية جنوب المحافظة، فيما خلفت عمليات مداهمة أحد المنازل في منطقة العين الحمراء بمدينة الخليل آثار تخريب في محتوياته.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصعيد متواصل للاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، بما يزيد من حدة التوتر الميداني ويعمّق حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مدن وبلدات الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين