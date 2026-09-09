الجاليات الفلسطينية ترفض إعادة تشكيل "المجلس الوطني" بالتعيين

أعلن اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا والاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية رفضهما إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عبر التعيين أو من خلال آليات انتخابية غير موحدة، مؤكدين أن الانتخابات الحرة والشاملة تمثل الأساس لشرعية التمثيل الفلسطيني في الوطن والشتات.

وطالب الاتحادان بوقف الإجراءات الحالية المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس، والعمل على إنشاء إطار وطني جامع يضم القوى السياسية والجاليات والمؤسسات والمستقلين، بهدف وضع قواعد انتخابية شفافة وموحدة تضمن التمثيل العادل والمشاركة الحقيقية لمكونات الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان المشترك على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة والتعددية، وفتح حوار وطني جاد يفضي إلى توحيد الصف الفلسطيني وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية.

وأكد الاتحادان أن تجديد مؤسسات التمثيل الفلسطيني بات ضرورة في ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها ما وصفاه بمشاريع الإبادة والاقتلاع والتصفية، داعين إلى ضمان مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات في صياغة القرار الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين