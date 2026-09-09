من خلية سلواد إلى غزة.. الاحتلال يغتال المحرر "فرح الناطور"

استشهد الأسير المحرر والمُبعَد إلى قطاع غزة، فرح أحمد حامد، المعروف بـ"فرح الناطور"، من بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، الأربعاء، متأثرًا بإصابته جراء استهدافه في شارع الرشيد بمنطقة الشيخ عجلين، جنوب غربي مدينة غزة.

وينحدر حامد من بلدة سلواد، وكان أحد أعضاء خلية تابعة لكتائب القسام نفذت عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية خلال سنوات انتفاضة الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال حامد عام 2003، حيث أمضى نحو ثماني سنوات في سجونها، قبل أن تفرج عنه المقاومة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار"، ليُبعَد بعدها إلى قطاع غزة.

وكان حامد أحد أربعة من أبناء بلدة سلواد الذين شاركوا في خلية قسامية نفذت، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2003، عملية استهدفت جنودًا إسرائيليين في منطقة عين يبرود شرقي رام الله.

ووفق المعلومات، قُتل خلال العملية أربعة جنود إسرائيليين، فيما استولى منفذوها على أسلحة الجنود الذين قُتلوا في الهجوم.

وضمت المجموعة، إلى جانب فرح الناطور، كلًا من خالد النجار وأحمد النجار وياسر حماد، وجميعهم من بلدة سلواد.

وتشير روايات محلية إلى أن الخلية واصلت نشاطها لنحو ثلاث سنوات، ونفذت خلالها عددًا من العمليات المسلحة في منطقة رام الله وقراها، قبل أن يتم اعتقال عدد من أفرادها.

ويأتي استهداف حامد في غزة بعد سنوات من إبعاده إليها ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، التي أبرمت عام 2011 وأفضت إلى الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

المصدر / فلسطين أون لاين