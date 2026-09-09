خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار.. الاحتلال يقصف مناطق عدة في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقصف مدفعي وغارات جوية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

ففي جنوبي القطاع، شنّت طائرة إسرائيلية مُسيرة، غارة واحدة على الأقل استهدفت محيط حي عائلة البردويل غربي مدينة رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية نيرانها بكثافة باتجاه سواحل مدينتي رفح وخانيونس.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، فجر الأربعاء، المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين.

وفي شمال قطاع غزة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه المناطق الشمالية الغربية للقطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الشرقية لمخيم جباليا للاجئين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وكان ثلاثة فلسطينيين، بينهم مسن وطفل، قد استشهدوا أمس الثلاثاء، وأصيب آخرون جراء نيران وقصف الاحتلال في خان يونس ومخيم النصيرات جنوبي ووسط قطاع غزة.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع استمرار الحصار وتشديده على قطاع غزة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين والنازحين ويخلف مزيدا من الشهداء والجرحى والدمار في القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد حرب إسرائيلية متواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين