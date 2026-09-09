ريال مدريد يحسم القمة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حسم فريق ريال مدريد قمة الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 2-1، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وكان “النيراتزوري” الطرف الأخطر في بداية اللقاء، واقترب من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر الفرنسي ماركوس تورام، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق في مستهل مباراته المئة بالمسابقة.

وواصل إنتر ضغطه وهدد مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح ريال مدريد في مباغتة ضيفه بهدف عكس سير المباراة في الدقيقة 14، ومن أول محاولة جادة لأصحاب الأرض، عن طريق الفرنسي كيليان مبابي، مستغلًا خطأ فادحًا من قلب الدفاع الألماني يان بيسيك.

ووصل مبابي إلى هدفه الـ71 في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم راؤول غونزاليس، مهاجم ريال مدريد المعتزل، ويتقاسم معه المركز الخامس في قائمة هدافي البطولة، التي يتصدرها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 140 هدفًا.

وكاد إنتر أن يدرك التعادل بعدما نفذ لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو ركلة حرة من مدى قريب، لكن كورتوا تألق مجددًا وأبعد الكرة ببراعة في الدقيقة 16.

وعزز ريال مدريد تقدمه في الدقيقة 23، بعدما ارتكب حارس إنتر جوسيب مارتينيز خطأ فادحًا خلال محاولته مراوغة فيديريكو فالفيردي، الذي لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، لاحت لريال مدريد أكثر من فرصة محققة لمضاعفة النتيجة، إلا أن إنتر نجح في تقليص الفارق بالدقيقة 77 عن طريق البرازيلي كارلوس أوغوستو، لتشتعل الدقائق الأخيرة دون أن ينجح الفريق الإيطالي في إدراك التعادل.

وعلى ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزًا مثيرًا على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت العديد من التقلبات.

وتقدم “أسود الفيستفاليا” في الشوط الثاني بهدف عكسي سجله البرتغالي ريناتو فيغا، قبل أن يدرك الأوروغواياني سانتياغو مورينيو التعادل لفياريال بضربة رأس.

وفي الدقائق الأخيرة، تألق المهاجم الغيني سيرهو غيراسي وسجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليمنح دورتموند التقدم 3-1، قبل أن يقلص فياريال الفارق بهدف عكسي سجله غيراسي في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الألماني 3-2.

وعلى ملعب “بيير موروا” في فرنسا، حقق ريال بيتيس الإسباني ريمونتادا مثيرة، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه ليل إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2.

وتقدم ليل مرتين خلال اللقاء، حيث سجل للفريق الفرنسي أياسي يوئيدا وأليكساندرو ريبيرو في الدقيقتين 12 و36، لكن ريال بيتيس نجح في العودة وقلب النتيجة لصالحه.

وسجل للفريق الإسباني مارك بارترا هدفًا، وتروي باروت هدفين في الدقائق 33 و49 و53، فيما تعقدت مهمة أصحاب الأرض بعد طرد إيثان مبابي، شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة 56، ليكمل ليل المباراة بعشرة لاعبين، ويحافظ بيتيس على تقدمه حتى النهاية.

المصدر / وكالات