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دعم عربي لملف قطر الأولمبي

08 سبتمبر 2026 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
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دعا المجلس الدول العربية إلى مساندة ترشح قطر في مختلف المحافل الدولية
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعمه لترشح دولة قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036.

وجاء القرار خلال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث دعا المجلس الدول العربية إلى مساندة ترشح قطر في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح المجلس أن هذا الدعم يأتي في إطار تعزيز الحضور العربي في المجال الرياضي على الساحة الدولية.

وتسعى قطر إلى استضافة الحدث الأولمبي والبارالمبي للمرة الأولى في المنطقة، مستفيدة من خبرتها في تنظيم كبرى البطولات الرياضية العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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