سلطات الاحتلال تبعد شابين مقدسيين عن الأقصى وتحكم بسجن ثالث

أبعدت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، فيما أصدرت حكمًا بالسجن بحق شاب ثالث.

وقال «مركز معلومات وادي حلوة» في القدس المحتلة إن سلطات الاحتلال أبعدت المقدسي حسام أبو عيشة عن المسجد الأقصى ومحيطه لمدة ستة أشهر، للمرة الثامنة على التوالي.

كما سلّمت الشاب جميل عيسى العباسي من بلدة سلوان قرارًا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد لعدة أشهر، عقب استدعائه للتحقيق اليوم.

وفي السياق، أصدرت محكمة «الصلح» التابعة للاحتلال حكمًا بالسجن لمدة شهر ونصف بحق المقدسي رمزي عبيسان العباسي، على خلفية قضية تعود إلى عام 2019، حين اعتُقل خلال اقتحام المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى. ومن المقرر أن يسلّم نفسه للسجن في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لقضاء مدة الحكم.

وتفرض سلطات الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس، وتمنع المرور عبر الحواجز العسكرية إلا لحاملي التصاريح التي يصدرها جيش الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدًا في الاعتداءات والاقتحامات منذ بدء الحرب، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات