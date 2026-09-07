نعيم: تشكيل "مجمعات انتخابية" في الخارج مسرحية لأنظمة دكتاتورية

وصف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. باسم نعيم، حراك السلطة في الشتات لتشكيل "مجمعات انتخابية" لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بـ"مسرحية بائسة شكلا ومضمونا، تشبه مسرحيات الأنظمة الدكتاتورية في القرن الماضي".

وأكد نعيم، في تصريح، اليوم الاثنين، أن جميع ما يجري مرفوض وغير شرعي.

وقال إن شعبنا الفلسطيني يستحق قيادة أفضل، وهو لم يفوض أحد ليختار ممثليه بالنيابة عنه.

وأثارت آلية اختيار ممثلي الجالية الفلسطينية في دولة الكويت لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني الجديد موجة من الانتقادات، في أعقاب إجراء العملية وفق نظام "المجمع الانتخابي"، وسط اعتراضات على محدودية المشاركة المباشرة لأبناء الجالية، التي تضم عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وكانت الجالية الفلسطينية في الكويت قد أعلنت رفضها لما جرى، معتبرة أن العملية لا تمثل انتخابات ديمقراطية حقيقية، وطالبت بالكشف عن آلية تشكيل المجمع الانتخابي، والمعايير التي استند إليها، وأعداد المشاركين وتفاصيل عملية التصويت.

وفي أوروبا، وجّهت "مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني" رسائل رسمية إلى سفراء السلطة في القارة الأوروبية عبّرت فيها عن رفضها القاطع لاعتماد آليات التعيين أو ما يُعرف بـ"المجمعات الانتخابية" لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمسّ جوهر الشرعية الوطنية وحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم عبر الاقتراع الشعبي المباشر.

وأوضحت المبادرة، التي تضم أكثر من مئتي شخصية فلسطينية من أربع عشرة دولة أوروبية وتعدّ نفسها إطاراً وطنياً جامعاً يمثل مختلف الطيف الفلسطيني، أن تأسيسها قبل أكثر من ستة أعوام جاء بهدف تعضيد العمل الفلسطيني المشترك في أوروبا ودعم القضية العادلة وتعزيز الهوية الوطنية وتفعيل دور الأجيال الناشئة، إلى جانب دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ضمن منظومة القانون الدولي والقوانين الأوروبية.

وشددت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار السياسي الجامع والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن إعادة بناء مؤسساتها، وفي مقدمتها المجلس الوطني، لا يمكن أن تتم بعيداً عن إرادة الفلسطينيين أصحاب الحق في اختيار ممثليهم.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: