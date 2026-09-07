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إصابة جنديين من لواء "جولاني" في اشتباك مع عنصر من حزب الله

07 سبتمبر 2026 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
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إصابة جنود إسرائيليين. (صورة أرشيفية)

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة جنديين من لواء جولاني خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله في محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مقاوما من حزب الله فتح النار على قوة من جيش الاحتلال أثناء تنفيذها عمليات تفتيش داخل منازل في محيط القلعة، ما أدى إلى إصابة جنديين بجراح.

وزعمت أن القوة قتلت العنصر من حزب الله.

ويأتي الاشتباك وسط تصعيد متواصل في جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال عملياته داخل المنطقة التي أعلنها منطقة أمنية، بالتزامن مع استمرار الغارات على مناطق لبنانية عدة.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي تشن دولة الاحتلال هجمات واسعة على لبنان، أسفرت، وفق أحدث حصيلة أوردتها السلطات اللبنانية، عن 4 آلاف و362 شهيدا و12 ألفا و378 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #حزب الله #لواء جولاني

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