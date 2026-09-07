ملادينوف: الخليج ساحة لتشكّل ملامح النظام الدولي المقبل

قال ممثل مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، إن الخليج بات إحدى الساحات التي تتشكل فيها ملامح النظام الدولي المقبل وتُختبر، في ظل ما وصفه بتزايد الانقسام العالمي وتراجع القدرة على حل النزاعات.

جاء ذلك في كلمة لملادينوف خلال انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى هيلي 2026"، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار "الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار".

وأضاف ملادينوف، الذي جرى تقديمه في المنتدى بوصفه "مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية": "نعيش اليوم مفارقة واضحة؛ فالعالم لم يكن يومًا أكثر ترابطًا، لكنه يشهد في الوقت نفسه تزايدًا في الانقسام، وتراجعًا في القدرة على حل النزاعات"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتابع: "في خضم هذه التحولات، بات الخليج إحدى الساحات التي تتشكل فيها ملامح النظام الدولي المقبل وتُختبر".

وأكد أن "التحدي أمام المنطقة لا يقتصر على الصمود في عصر التشرذم، بل يتمثل أيضًا في قدرتها على أن تظل مصدرًا للتواصل، وأن تواصل بناء العلاقات والمؤسسات وتعزيز الثقة عبر الانقسامات".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: