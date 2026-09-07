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الاحتلال يفرج عن 12 معتقلا من غزة

07 سبتمبر 2026 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
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الإفراج عن أسرى من غزة. (صورة أرشيفية)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن دفعة من المعتقلين الفلسطينيين من سجونها.

وسهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل المحررين من معبر "كرم أبو سالم" جنوبي قطاع غزة إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لإجراء الفحوصات الطبية والمتابعة الصحية عقب الإفراج عنهم.

وضمت قائمة المفرج عنهم كلاً من الأسرى المحررين: شريف موسى النجار، وهيثم ياسر أبو العراج، وعمرو مساعد قشطة، وهيثم محمود اخضير، ومحمد سالم أبو عصر، وأحمد فريد أبو لولى.

كما شملت القائمة كلاً من: محمود إبراهيم بسيوني، وعبد الله محمد غنيم، وأكرم جهاد جندية، وسالم يوسف زيارة، وحازم أحمد أبو مطلق، وناصر محمود صبح.

 

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الإبادة الجماعية #معتقلي غزة #الأسرى والمفقودون في غزة

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