لجنة عربية تدعو لإجراءات رادعة لانتهاكات "إسرائيل" في القدس المحتلة

دعت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس إلى الدفع نحو فرض "إجراءات تقييدية ورادعة" لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات واعتداءات المستوطنين.

جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، برئاسة الأردن، على هامش الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، اليوم الاثنين.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة أعضاء اللجنة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

واتفقت اللجنة على تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ووقف إرهاب المستوطنين.

ودعت إلى ضمان مساءلة "إسرائيل" ومحاسبتها على انتهاكاتها في القدس المحتلة، والعمل على إصدار "موقف دولي حازم" تجاه تلك الممارسات، محذرة من تداعياتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم.

ورحبت اللجنة بمبادرة قطر لإطلاق "آلية عمل مؤسساتية مستدامة"، تشمل منصة إعلامية لرصد وتوثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين وبيان تداعياتها.

وكلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، بمتابعة تفعيل الآلية وتحديد آليات عملها ومصادر تمويلها.

ودعت كذلك إلى إطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية عربية ودولية منسقة لكشف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وحشد الضغط الدولي لوقفها، مع وضع تصور عملي لتنفيذها وتحديد مصادر تمويلها.

وكان اجتماع وزاري استضافه الأردن في 5 آب/أغسطس الماضي، بمشاركة أعضاء اللجنة ودول إسلامية بينها تركيا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا، دعا إلى إطلاق آلية مؤسساتية تتضمن منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات.

واتفقت اللجنة على تكثيف التحرك لدى المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس الأمن، لحشد موقف يلزم "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

المصدر / عمان/ فلسطين أون لاين: