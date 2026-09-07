العكلوك: التنافس في الانتخابات يجب أن يكون على أساس خدمة الوطن وإعمار غزة

قال رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية د. علاء الدين العكلوك، إن الانتخابات استحقاق وطني طال انتظاره، ومحطة ضرورية لإعادة بناء النظام السياسي وترتيب البيت الفلسطيني.

وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات فرصة لـتعزيز الصف الفلسطيني ووحدته.

وأضاف العكلوك، خلال لقاء نظمته اللجنة المركزية للانتخابات مع العشائر، أن التنافس الانتخابي يجب أن يكون على أساس خدمة المواطن والنهوض بغزة وإعادة إعمارها.

وحذر من خطورة "إحباط المواطن من جديد عبر إلغاء الانتخابات أو تأجيلها"، عادا إلغاء أو تأجيل الانتخابات بمثابة "وصفة جديدة للانتكاسة الوطنية".

وأشار إلى أن أي عقبات أمام الانتخابات يجب التعامل معها بهدف تجاوزها وإنجاز العملية الانتخابية، لا اتخاذها ذريعة لتعطيلها.

وفي السياق، أشاد العكلوك بجهود لجنة الانتخابات المركزية ودعمها حتى إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال الانتخابات البلدية.

ودعا جميع الأطراف الدولية الدولية الراعية للعملية الانتخابية إلى لجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانه بما يتيح إجراء الانتخابات.

وطالب رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بـإدخال المعدات واللوازم الانتخابية إلى قطاع غزة.

كما طالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بـاحترام إجراء الانتخابات في القدس، والتأكيد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات أياً كانت.

وختم: "الانتخابات يجب أن تكون محطة للانطلاق إلى الأمام، لا للعودة إلى الوراء".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: