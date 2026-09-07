الذهب والدولار في تراجع مع ترقب بيانات التضخم وقرار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين، بينما ظل الدولار تحت الضغط، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4392 دولارا للأوقية بانخفاض قدره 0.71%، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.63% إلى 4448 دولارا.

وتأتي تحركات الذهب في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بقوة خلال أغسطس/آب، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما يشير إلى تحسن سوق العمل بعد صعوبات شهدها في الآونة الأخيرة، ويبقي احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر قائما.

وتراجعت أسعار الذهب عقب صدور بيانات الوظائف، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

المعادن النفيسة الأخرى:

استقرت الفضة عند 66.21 دولارا للأوقية.

انخفض البلاتين 0.7% إلى 1807.38 دولارات.

تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1393 دولارا.

التضخم يحسم اتجاه الفائدة

وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتداولين يرون احتمالا نسبته 58% لرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط ترقب الأسواق لتأثيرها في قرار البنك المركزي.

وقال إلياس حداد، الرئيس العالمي لإستراتيجية الأسواق لدى "بي بي إتش": "أي قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين ستجعل رفع الفائدة في سبتمبر أمرا شبه مؤكد، وستدعم قوة الدولار الأمريكي. أما القراءة الأضعف فستعزز مبررات الإبقاء على الفائدة دون تغيير".

وأضاف "حتى لو أصبح رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر/أيلول أمرا محسوما، فإننا نشك في أن الدولار سيبلغ قمما جديدة، لأن تشديد البنوك المركزية الكبرى الأخرى يحد من تباين السياسات النقدية".

الدولار يتأثر بالتوترات

وظل الدولار تحت الضغط رغم ارتفاع توقعات رفع الفائدة، إذ عزز التوتر في الشرق الأوسط احتمالات اتساع الضغوط التضخمية، مما قد يدفع بنوكا مركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها النقدية.

كما تأثرت العملة الأمريكية بتحول معنويات المستثمرين تجاه الين الياباني، إلى جانب المخاوف من تزايد الدين الأمريكي وحالة الضبابية بشأن السياسات.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1618 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3519 دولار. وصعد الين أكثر من 0.2% إلى 155.88 للدولار، مواصلا مكاسبه مع توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر.

واستقرت بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار، وسجلت في أحدث التعاملات 80145.95 دولارا، بعدما تلقت دعما من اتجاه المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو أصول أخرى بعيدا عن الدولار.

المصدر / وكالات